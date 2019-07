Caos Barella: Antonio Conte spiazza tutti

E’ sempre più avvincente il duello tra Inter e Roma per Nicolò Barella. La trattativa per il trasferimento del centrocampista del Cagliari e della Nazionale era arrivata a una svolta lunedì, quando il patron dei sardi Tommaso Giulini aveva ufficializzato l’accordo con la Roma e aveva lanciato una frecciata in direzione nerazzurra: “Da 20 giorni non si fanno sentire”, aveva detto.

Ora la nuova svolta: secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato lo stesso Antonio Conte a scendere in campo e a telefonare al giocatore. Barella, che ha da tempo trovato l’intesa con i nerazzurri, si è nuovamente promesso all’Inter, tanto che anche l’agente del giocatore, Beltrami, lo ha ribadito in un incontro con il club capitolino.

L’Inter, forte della volontà dell’Azzurro, avrebbe quindi controsorpassato i giallorossi, ma ora deve riallacciare la trattativa con i rossoblu, che chiedono più dei 35 milioni di euro più bonus che il Biscione aveva offerto.

Il Cagliari valuta il cartellino di Barella 50 milioni di euro, e non si smuove dalla sua richiesta. Si rischia un altro stallo se Marotta non dovesse rilanciare l’offerta.

“Avevo l’accordo con l’Inter per Barella – le parole di lunedì di Giulini – sulla parte fissa dall’11 giugno, mancavano solo i bonus. Poi sono spariti da 20 giorni. Ora ho chiuso un accordo con la Roma, ho accettato, c’è l’intesa totale. Deciderà Barella, dopo due giorni di riflessione”.

L’arrivo di Barella a Milano potrebbe portare a una possibile cessione di Radja Nainggolan, anche se finora il belga punta i piedi e vuole convincere Antonio Conte. Tramontata l’ipotesi di uno scambio con il Barcellona (con Vidal in nerazzurro), non sono arrivate finora offerte per il Ninja.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2019 10:08