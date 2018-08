Caos campionati, Gravina ha la soluzione

Il campionato di Serie B 2018-2019 partirà regolarmente venerdì 24 con l’anticipo tra Brescia e Perugia. Niente sciopero, quindi, e a questo punto l’unico ribaltone possibile potrebbe verificarsi il 7 settembre, quando il Collegio di Garanzia del Coni esaminerà i ricorsi di Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana, tutte richiedenti il ripescaggio in B. C’è il rischio di un’ammissione “coatta” e di un torneo extra-large, ma dai vertici di Lega B non ci pensano. Quelli di Lega Pro invece ci credono eccome se è vero che il presidente Gravina ha annunciato che i calendari saranno sorteggiati l’8 settembre.

Lo stesso Gravina si è detto sicuro che le squadre attualmente in C verranno accontentate dal Coni, ma in caso contrario la soluzione c’è già: “All'unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via straordinaria di ripristinare il format della Lega di B. Per questo noi proporremo 7 promozioni dalla Serie C al torneo cadetto per la prossima stagione. Ma la nostra proposta è già superata, perché sono sicuro che il Collegio ci darà ragione il 7 settembre” ha detto Gravina a margine dell’assemblea dei club.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 08:30