Caos Chiesa: giocatore in lacrime, Fiorentina verso la querela

Continua la bufera su Federico Chiesa dopo il match di domenica tra Fiorentina e Atalanta. Il gioiello viola e astro nascente della Nazionale italiana è stato accusato di simulazione in occasione del rigore assegnato ai gigliati.

Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini nel dopo gara è stato particolarmente duro: "Con la tecnologia è difficile accettare questa situazione, è una simulazione di Chiesa. Quest'ultimo, che è uno dei migliori giovani del nostro campionato, ha l'abitudine di fare certi gesti e deve cominciare a pagarli perché è diseducativo se non lo pagherà. È un episodio netto e lampante. Con così tanti arbitri si è presa una cantonata pazzesca". Sulla stampa si è scatenato il dibattito intorno al ragazzo, che rischia ora di prendersi la penalizzante etichetta di "cascatore".

Il classe '97, riporta la Gazzetta dello Sport, si è rifugiato in famiglia dove ha faticato a trattenere le lacrime, con mamma Francesca, di solito molto severa, che stavolta l'ha rincuorato con queste parole: "Non ci pensare, goditi i due giorni di riposo. E portati i libri". Il ragazzo si è preso 48 ore di vacanza insieme alla fidanzata Caterina: ma mentre lui riposa, la Fiorentina, di concerto con papà Enrico, molto indignato e infastidito, sta valutando gli estremi di una querela per danno di immagine.

La posizione della società è stata espressa da mister Pioli nel dopo gara: "Il mio collega ha dato del simulatore a Chiesa? Io non mi permetto mai di parlare dei giocatori degli altri. Sta crescendo e, tenuto conto che è giovane, può soltanto migliorare, ma non è uno che casca al primo tocco. Secondo me ha rallentato la corsa ed ha fatto una scelta tecnico-tattica giusta perché Toloi non poteva che contrastarlo".

"Sul rigore c'è poco da dire: l'arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi del Var. Avrà parlato con i colleghi del Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l'arbitro ha dei dubbi".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 12:15