Caos Danimarca: convocati i calciatori di futsal

La nazionale danese è sempre più nel caos. E' infatti ufficialmente scoppiata una guerra tra la Federazione e il sindacato di tutela dei calciatori per il nuovo contratto legato agli sponsor e ai diritti di immagine, che sarebbe in conflitto con gli sponsor privati dei calciatori. I giocatori hanno deciso di comune accordo di non rispondere alla convocazione del commissario tecnico, così per l'amichevole contro la Slovacchia sono stati chiamati i nazionali di futsal. Le indiscrezioni sembravano troppo assurde per essere vere, ma adesso è arrivata l’ufficialità, per un precedente che è ovviamente unico.

Il tecnico John Jensen ha infatti annunciato la lista dei convocati, nella quale compaiono calciatori di seconda e terza categoria danese, oltre ai migliori giocatori di calcio a cinque del Paese. I giocatori provenienti dal Futsal saranno ben sei: Christopher Haagh, Victor Hansen, Adam Fogt, Christian Christensen, Kevin Jorgensen e Louis Veis, nomi destinati a rimanere nella storia del calcio danese e non solo. Soprattutto se gli quest'ultimi verrano scelti per scendere in campo anche contro il Galles in Nations League oltre che per l'amichevole contro la Slovacchia.

Il calciatore del Tottenham, Christian Eriksen, si è però mostrato volenteroso di risolvere la situazione, magari prima della partita con il Galles: “Vogliamo risolvere il conflitto adesso. Basta rinnovare il vecchio contratto per un mese, giochiamo le partite internazionali di questa settimana e dopo avremo il tempo per trovare un accordo completo”. Intanto la Danimarca rischia di fare una vera e propria figuraccia internazionale, soprattutto dal punto di vista sportivo. Anche la Uefa ha minacciato pesanti sanzioni nei confronti della Federazione danese, qualora non dovesse riuscire a trovare una soluzione prima del match contro il Galles.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 11:30