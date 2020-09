Caos Donnarumma: tifosi Milan sul piede di guerra

Donnarumma rinnova o no? La questione relativa al rinnovo contrattuale del portiere rossonero continua a tenere banco e molti tifosi ora sembrano sul punto di perdere la pazienza.

Il Milan sta facendo di tutto per riuscire a trattenere il portiere che andrà in scadenza nel 2021. Una cessione in questo momento sembra da escludere, in un mercato in cui girano pochi soldi, una cessione dovrebbe avvenire a cifre che non rispecchiano il valore del portiere della Nazionale.

Ma altrettanto complicate sono le ipotesi di rinnovo, e nel corso delle ultime ore c’è chi ha avanzato la possibilità che il giocatore decida di andare a scadenza per poi accasarsi alla Juventus come parametro zero. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la richiesta del portiere e del suo agente Mino Raiola è davvero molto alta: un contratto di cinque anni da nove milioni a stagioni, con tanto di commissione anche per l’agente.

I tifosi si dividono

Sui social comincia a farsi largo il fronte del “no”, sono tanti i tifosi che sono stanchi di questa lunga telenovela: “Io personalmente sono stanco – scrive Corrado – questa cosa si ripresenta ogni tot anni e Donnarumma ha stancato. Per quanto lo apprezzi come atleta, può fare veramente quello che vuole. Allestiamo una squadra decente quanto prima visto che abbiamo vinto tutto con Rossi in porta che non sapeva parare”.

Anche Antonio è sulla stesa lunghezza d’onda: “Anni di teatrini con Donnarumma ma ancora non viene capito che chi lo critica non ne discute il talento che è qualcosa di oggettivo, ma tutto quello che c’è intorno, tra cifre salariali sproporzionate e le esagerazioni secondo cui sarebbe tra i tre migliori portieri del mondo”.

08-09-2020