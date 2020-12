Caos dopo la consegna del Tapiro d'oro al Papu Gomez

Non è un momento facile per il Papu Gomez, in campo e fuori.

“Striscia La Notizia“, nella puntata in onda questa sera 21 dicembre alle 20.35, ha provato a consegnare il Tapiro d’oro al “Papu”. Secondo quanto ha spiegato il programma, tramite comunicato stampa, il giocatore non avrebbe gradito lo speciale premio.

L’argentino avrebbe prima tentato di evitare Valerio Staffelli, inviato del programma Mediaset e poi lo avrebbe spintonato. Il calciatore dell’Atalanta avrebbe poi scagliato il tapiro verso l’inviato proprio mentre alcuni tesserati della Dea stavano cercando di allontanare la troupe televisiva.

Il condizionale è però d’obbligo: dopo la diffusione della notizia da parte della trasmissione non si è fatta attendere la replica dell’attaccante sul suo profilo Instagram:

“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa – ha spiegato con una stories – Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.

L’ultima apparizione in campo dell’argentino è quella contro la Juventus, quando le telecamere lo hanno immortalato intento a cantare l’inno della Juventus, scatenando la reazione sui social.

Mentre, nella partita di domenica 20 dicembre, vinta poi dalla formazione di Gasperini per 4 a 1 contro la Roma, il giocatore non è stato nemmeno convocato.

Nel post partita Gasperini ha spiegato di non aver più intenzione di parlare del centrocampista, che invece, qualche settimana fa ha dichiarato, sempre su Instagram, che a tempo debito tutti sapranno la realtà della cose.

