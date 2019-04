Caos Fiorentina, tifosi contro la società

Acque molto agitate in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Frosinone la società ha messo in discussione la posizione di Stefano Pioli, che comunque non è stato esonerato.

Il parere dei tifosi a riguardo è però abbastanza esplicito ed è stato espresso attraverso un comunicato pubblicato martedì mattina sulla pagina Facebook 'Fuori dal coro' e firmato dal violaclub 'Unonoveduesei', uno dei principali gruppi di sostenitori gigliati appartenenti alla 'Curva Fiesole':

"Leggiamo increduli il comunicato della proprietà che ancora tiene in ostaggio la nostra piazza. Una società che di fronte alla responsabilità oggettiva sceglie di scaricare colpe su squadra e mister per tentare di salvare la faccia".

"Il fatto veramente inaccettabile è che questi signori che da anni ormai utilizzano la Fiorentina come mero strumento per i propri affari, cancellando ogni sogno ed ambizione, adesso contestino alla squadra e a Stefano Pioli mancanza di convinzione ed orgoglio – si aggiunge nel comunicato – Senza voler fornire alibi ai ragazzi, che certamente stanno vivendo un momento critico e senza dubbio non sono esenti da responsabilità, se c'è qualcuno però, che prova a tenere in piedi il nome della Firenze calcistica, pur tra mille difficoltà e limiti tecnici, sono coloro che scendono in campo. E siamo noi sugli spalti".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 10:45