Caos in B, esposto contro il Palermo

Proprio come accadde lo scorso anno, quando una penalizzazione pendente sul Bari portò allo slittamento dei playoff, anche nel 2019 il finale della Serie B è all’insegna dei veleni.

Come riporta l’Ansa, infatti, la delicata situazione societaria del Palermo, in corsa per la seconda promozione diretta insieme al Lecce, e comunque certo di partecipare ai playoff, ha spinto nove club cadetti a presentare un esposto a presidente e Procura Coni e Figc chiedendo un giudizio immediato di esclusione dal campionato della società siciliana, fresco di acquisto da parte di Arkus Network.

I club in questione sono Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona.

Le società chiedono subito un giudizio "per salvaguardare la regolarità dei campionati e fornire un ristoro a club pregiudicati dall'illegittima partecipazione del Palermo ai tre campionati a cui si è iscritto fraudolentemente".



