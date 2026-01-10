Coppa d'Africa, Luca Zidane choc: prima la papera su Osimhen, poi la rissa con Onyedika. Algeria-Nigeria nel caos

Succede di tutto in Algeria-Nigeria, quarti di finale della Coppa d'Africa: Osimhen mattatore, Luca Zidane protagonista in negativo tra papere e scatti d'ira, scontri pure tra giornalisti

Quarti di finale molto vivaci quelli della Coppa d’Africa, e ci riferiamo in particolare al match tra Algeria e Nigeria. E non tanto per lo spettacolo sportivo in sé, dove Osimhen è stato uno dei mattatori principali, quanto per tutto il caos che si è generato, facendo detonare delle tensioni dentro e pure fuori dal campo.

Algeria-Nigeria 0-2, la sintesi della partita. Zidane, papera virale

Prima però un sunto rapido sull’aspetto sportivo della partita: dopo un primo tempo in cui la Nigeria ha fatto venire i sudori freddi ai rivali guidati in panchina da Vladimir Petkovic, al 47′ l’attaccante del Galatasaray porta i vantaggio i suoi con un gol di testa, capitalizzando il cross di Onyemaechi e beffando i riflessi non proprio coordinati di Luca Zidane in porta, diventato virale per il salto in alto non coordinato alla parabola discendente della sfera colpita dall’ex Napoli.

Sempre Osimhen si rende pericoloso, di nuovo di testa, pochi minuti dopo: tuttavia l’estremo difensore algerino questa volta riesce a parare il colpo. Ma è solo il prodromo del vantaggio definitivo, arrivato al 57′ con Adams (azione innescata dal solito Osimhen).

Zidane cede ai nervi: rissa in campo

Fin qui la cronaca di un match che ha visto dominatori e padroni del campo gli uomini di Chelle. Poi c’è l’aspetto extrasportivo, se vogliamo ugualmente scoppiettante ma in negativo. Mentre la Nigeria festeggiava il passaggio del turno in semifinale di Coppa d’Africa, dove affronterà il Marocco, Luca Zidane si è scontrato con il centrocampista nigeriano Raphael Onyedika.

Il figlio d’arte, secondogenito di Zizou, è arrivato praticamente alle mani con il rivale, afferrandolo. Inoltre Zidane ha sfogato la propria ira contro Dele-Bashiru, e l’intervento aggressivo nei confronti del giocatore della Lazio ha generato il caos, con le squadre delle due nazionali e i rispettivi staff intervenuti per sedare la rissa, aumentando però la caciara in campo.

Tifosi inferociti, arbitro scortato e scontri anche tra giornalisti

Il finale del match però riserva altri momenti di notevole tensione, in questo caso con l’arbitro Issa Sy suo malgrado protagonista. Il fischietto senegalese infatti è finito nel mirino dei giocatori dell’Algeria, che ne hanno platealmente contestato l’operato, rendendogli impossibile tornare negli spogliatoi se non grazie all’aiuto della sicurezza.

Infine, non è mancato pure il contributo dei tifosi dei Fennecs, che hanno provato a forzare e rendersi protagonisti di una tentata invasione di campo. Pure i giornalisti a momenti se le suonavano di santa ragione: nella zona mista, sempre dopo il triplice fischio, si è sfiorata la rissa tra inviati algerini e nigeriani. Insomma, una serata spettacolare allo stadio Marrakech. Ma non proprio nel senso buono.