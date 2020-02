Caos in serie A, interisti contro la Juve: "Campionato falsato"

La giravolta della Lega di Serie A, che ha deciso a poche ore dal via della 26esima giornata di campionato di rinviare le partite in programma a porte chiuse per l’epidemia di Coronavirus, ha mandato su tutte le furie molti tifosi, soprattutto dell’Inter.

Il club nerazzurro è infatti una delle società più penalizzate dalla decisione di posticipare le partite, tra cui il big match contro la Juventus, il prossimo 13 maggio. In quel mese l’Inter rischia di giocare 9 incontri in 24 giorni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

“Si svilupperanno mille polemiche, e solo per il big match – spiega su Twitter il tifoso vip Enrico Mentana -. Ma siamo in una situazione senza precedenti. Giusto o sbagliato che sia, l’Inter ora si ritroverà a giocare le ultime 5 partite di campionato in 15 giorni: il 10 maggio Inter-Genoa il 13 Juve-inter, il 17 Inter-Napoli, il 20 Inter-Sampdoria e il 24 Atalanta-Inter”.

Gli hashtag #CampionatoFalsato e #FermiamoStaPagliacciata spopolano su Twitter e molti tifosi interisti accusano apertamente la Juventus per la decisione presa dalla Lega, anche alla luce delle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera di fortissime pressioni da parte del club bianconero per non disputare il derby d’Italia a porte chiuse.

Duro l’ad Marotta: “Giovedì scorso si è giocato a Milano in Europa League e domenica non si può a Torino? Lungi da me fare polemiche, noi ne prendiamo atto. Questo principio tocca anche altre partite, una come Udinese-Fiorentina che si sarebbe giocata oggi. Forse si poteva evitare di prendere decisioni all’ultimo momento. Resto preoccupato per il futuro”.

Ma ad arrabbiarsi non è solo l’Inter. Furente il tecnico del Lecce Liverani: “Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica, ci riporta alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi”.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 17:50