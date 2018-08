Caos in Serie B, chiesto il blocco dei ripescaggi

Il presidente della serie B Mauro Balata, intercettato dai cronisti della Gazzetta dello Sport, ha chiarito la sua posizione in merito ai ripescaggi in B.

"Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi chiediamo di ridurre il numero di società senza ripescaggi e senza incidere sul meccanismo di promozioni e retrocessioni, non impattando sulle altre leghe".

La serie cadetta potrebbe restare così a 19 squadre dopo il default di Avellino, Bari e Cesena.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 15:15