Caos Juve-Napoli: penalizzazione anche senza il 3-0 a tavolino

La decisione del Giudice Sportivo dopo l’annullamento di Juventus-Napoli a causa della mancata presenza degli azzurri all’Allianz Stadium slitterà almeno fino a venerdì.

Il giudice Mastrandea potrebbe chiedere un supplemento d’indagini dopo il pre reclamo del Napoli, e i tempi inevitabilmente si allungheranno di qualche giorno. La Figc ha intanto aperto un’inchiesta sulla questione, e indaga sull’eventuale violazione nella gestione delle positività da parte del club azzurro.

La Procura Federale dovrà verificare se dopo la positività di venerdì di Zielinski, la squadra sia entrata nella “bolla” prevista dal protocollo. La società di De Laurentiis rischia una penalizzazione in classifica di uno o più punti.



Anche se non scattasse il 3-0 a tavolino, il club partenopeo rischierebbe comunque una penalizzazione se venissero riscontrate mancanze nell’applicazione dell’iter.

Intanto filtra una certa rabbia da parte dei presidenti degli altri club. Il patron del Genoa Enrico Preziosi, interpellato da Radio Capital, è molto duro: “È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che lo hanno bypassato e creato un grosso caos. Il Napoli? Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio il campionato”.

“Noi non abbiamo contattato l’Asl, avevamo solo due contagiati, il protocollo prevedeva che se avessimo 10 contagiati potevamo chiedere la sospensione della partita. Così siamo andati a Napoli. De Laurentiis ha contattato l’Asl, secondo me, non viceversa. Non voleva giocarla, forse. Perché? Bella domanda. Insigne si è infortunato con noi, poi aveva due giocatori contagiati. Adesso ci sarà il ricorso del Napoli, un po’ di tribunali, sportivi o civili”.

OMNISPORT | 06-10-2020 12:25