Caos Juve-Napoli: primo faccia a faccia tra Agnelli e De Laurentiis

La riunione della commissione di Lega Serie A al Four Seasons di Firenze, almeno sulla carta, è incentrata sulla questione dei fondi d’investimento per la creazione della media company (con la cordata CVC) per la gestione dei diritti tv. La contemporanea presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli e del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è anche l’occasione per un primo faccia a faccia dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha ribaltato quella della Figc su Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.

Più che sull’entità della sentenza stessa, che ha cancellato il 3-0 a tavolino a favore della Juve e il punto di penalizzazione a svantaggio della squadra campana, quella di Firenze potrebbe essere l’occasione per un chiarimento sia sui protocolli anti-Covid sia sulla data utile per il recupero della partita, che visto il calendario pesantemente compresso rischia di slittare addirittura a maggio inoltrato.

Oltre a ciò, i due dirigenti hanno anche da discutere di calciomercato, visto che negli ultimi giorni la Juventus ha manifestato un concreto interesse per Arkadiusz Milik, centravanti polacco attualmente fuori dalla rosa a disposizione di Gennaro Gattuso per la querelle legata al rinnovo di contratto.

Agnelli e De Laurentiis, in ogni caso, non saranno gli unici protagonisti del summit. A discutere dei punti all’ordine del giorni della riunione della commissione anche l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo oltre a Guido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l’Udinese.

Inutile dire, però, che la curiosità è tutta per quel che si diranno Agnelli e De Laurentiis e se la polemica per quanto accaduto dal 4 ottobre in poi potrà placarsi o resterà ancora viva.

OMNISPORT | 27-12-2020 20:48