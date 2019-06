Caos Juventus: i tifosi vogliono 'esonerare' Sarri

Il mondo Juventus sta vivendo una situazione paradossale. Maurizio Sarri deve ancora essere annunciato come nuovo tecnico dei bianconeri, e la situazione con il Chelsea non si sbloccherà ancora per alcuni giorni. Ma intanto buona parte dei tifosi è in rivolta e si è già schierata apertamente contro l’ex tecnico del Napoli.

Potenza dei social: su Twitter l’hashtag #sarriout sta spopolando e i tifosi bianconeri si stanno dividendo e stanno dando vita ad aspre discussioni sul possibile arrivo del mister toscano, coinvolto nel suo periodo a Napoli in diverse polemiche con i torinesi. Molti lo vedono ancora come “nemico”, inadatto a sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia per il suo stile burbero e provinciale. Molti sperano ancora in Pep Guardiola: un miraggio alimentato da alcuni rumor che sta lentamente sfumando.

Il movimento che si sta formando è simile a quello che cinque anni fa accolse malissimo Massimiliano Allegri, che poi nonostante cinque scudetti vinti e due finali di Champions non entrò mai nei cuori di diversi tifosi bianconeri.

Ma la Juventus tira dritto: appena arriverà il via libera dal Chelsea, Sarri firmerà il contratto offerto da Andrea Agnelli. Guadagnerà 7 milioni di euro bonus compresi a stagione, per tre anni.

La decisione di Sarri ha sollevato un polverone anche da parte dei tifosi del Napoli. Anche uno dei suoi fedelissimi, Jorginho, ha ammesso che i fans partenopei non prenderebbero bene un suo sbarco a Torinio: “Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, è normale che sia così. Il napoletano aveva e ha mister Sarri nel cuore. Sappiamo come è il popolo napoletano, molto caloroso, ti dà tutto, e quindi per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento, perché loro sono fatti così. Però vediamo quello che succederà, non lo sappiamo”.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 10:39