Caos Juventus: Kolo Muani rischia di sfumare, anche Zeghrova out, il piano di Comolli

Problemi in casa bianconera, con i 2 obiettivi principali di mercato assai lontani. Per la dirigenza è arrivata la resa dei conti e serve fare presto

Il mercato della Juventus entra in una fase delicata. La trattativa per portare Randal Kolo Muani a Torino sembrava ben avviata, ma l’inaspettata richiesta del Paris Saint-Germain rischia di far saltare tutto. Parallelamente, l’ipotesi Edon Zhegrova si complica e Damien Comolli studia alternative per rinforzare l’attacco di Igor Tudor. Una corsa contro il tempo, con il gong di fine mercato sempre più vicino.

L’affare Kolo Muani si complica

Il centravanti francese ha espresso la volontà di vestire bianconero e la Juventus aveva messo sul piatto un’operazione complessiva da circa 50 milioni tra prestito e riscatto. Il PSG, però, ha alzato la posta, chiedendo tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra considerata eccessiva da Torino. La trattativa non è chiusa, ma l’ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio a un certo pessimismo.

Zhegrova più lontano

Contestualmente, anche la pista che porta a Edon Zhegrova del Lille sembra raffreddarsi. Il presidente del club francese, Olivier Letang, ha dichiarato pubblicamente che il giocatore resterà in rosa almeno fino a fine stagione. Nonostante il kosovaro spinga per un trasferimento e sia in scadenza nel 2026, la Juventus non ha ancora presentato un’offerta formale. Al momento, l’operazione appare in salita.

Le alternative di Comolli

Davanti allo stallo, il responsabile del mercato bianconero non perde tempo. Tra i nomi valutati ci sono Loïs Openda, Nkunku e Jackson, profili che potrebbero rappresentare il “piano B” in caso di fallimento nella corsa a Kolo Muani. L’obiettivo rimane consegnare a Tudor un attaccante di livello entro la chiusura del mercato, ma servirà rapidità e decisione per evitare di restare a mani vuote.

Finora la Juventus ha avuto sempre il freno a mano tirato, per via delle numerose problematiche interne. Vlahovic, Nico Gonzalez e in tono minore i vari Arthur e Tiago Djalò hanno tenuto in ostaggio Damien Comolli. Ma ora è il momento delle decisioni, forse anche a prescindere dalle uscite. Il campionato inizia domani e la Vecchia Signora non è al completo: l’estate è stata difficile, serve un atto di coraggio per addolcirla con un colpo di coda finale.