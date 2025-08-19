Caos Marsiglia, Rabiot finisce sul mercato: l'assist di De Zerbi a Milan, Inter e Napoli, gli scenari

L'OM ha deciso: via Rabiot e Rowe, i protagonisti della lite nello spogliatoio dopo il ko col Rennes. Anche De Zerbi sarebbe stufo del francese nonostante i recenti elogi

L’Olympique Marsiglia scarica Adrien Rabiot. Il centrocampista francese paga a caro prezzo la lite avuta col compagno di squadre Rowe dopo la sconfitta col Rennes all’esordio in campionato, tanto da far alzare bandiera bianca anche a De Zerbi. Finiti entrambi fuori squadra, il club ha deciso di andare oltre: i due calciatori sono sul mercato. Ed ecco che il ‘Duca’ diventa un’occasionissima per le italiane: Milan, Inter e Napoli sono pronte a sferrare l’assalto.

Marsiglia-Rabiot, è già finita: la mossa del club

Ieri in Francia erano sicuri che i due giocatori se la sarebbero cavata con una multa. Perché se Rowe era già in lista di sbarco, Rabiot è uno dei punti di leader indiscussi del gruppo. Ma così non è stato. L’OM ha optato per la linea dura, come spiegato attraverso una nota che ha fatto chiarezza sul futuro dei due.

“L’Olympique Marsiglia annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono sul mercato – si legge -. Questa decisione è stata presa a causa del comportamento inaccettabile tenuto negli spogliatoi dopo la partita contro il Rennes, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club”.

Anche De Zerbi sarebbe stufo dell’ex Juventus

Se Rabiot ha deciso di prolungare il contratto col Marsiglia per un altro anno, era proprio per il legame creato con De Zerbi. Non a caso, proprio di recente, l’ex allenatore del Sassuolo aveva elogiato il suo centrocampista, ritratto come un professionista esemplare. Ma, si sa, nel calcio tutto cambia con una velocità disarmante.

E, come riferito da Véronique Rabiot, mamma e agente di Adrien, la dirigenza avrebbe fatto sapere che il tecnico rimprovera al calciatore un calo di impegno già dal ritiro svolto in Olanda.

Milan in prima fila: Adrien è un fedelissimo di Allegri

È vero, il Milan non ha le coppe e il centrocampo è il reparto in cui s’è mosso di più. Ma nonostante gli arrivi di Modric, Ricci e Jashari, Allegri potrebbe chiedere un ulteriore sforzo alla società per tornare a lavorare con Rabiot.

Del resto, il francese ha dato il meglio di sé – anche in termini realizzativi – proprio alla corte di Max. Il ritorno in Italia sarebbe sicuramente un’opzione per ‘Cavallo Pazzo’, ma occhio anche alle sirene inglesi e spagnole.

Anche Napoli e Inter interessate

In questa fase del mercato la priorità del Napoli è la punta che non dovrà far rimpiangere l’infortunato Lukaku. Ma Rabiot potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la mediana, visto che i campioni d’Italia perderanno Anguissa per la Coppa d’Africa.

Chi potrebbe approfittarne è l’Inter, che ha appena deciso di mollare definitivamente Lookman per fare all in su Manu Koné della Roma. Sul piatto i 45 milioni destinati al nigeriano: il nazionale transalpino, che ha 30 anni, costa molto meno.