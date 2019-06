Caos Milan, la Roma cancella il ritiro

Neppure il tempo di iniziare la stagione con il raduno e la Roma fa retromarcia.

Nel giorno in cui un gruppo ridotto comunque all’osso e senza big si è ritrovato in sede per iniziare la stagione in vista dell’impegno nei preliminari di Europa League di fine luglio, il club giallorosso ha infatti comunicato attraverso una nota che la squadra non si allenerà a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio, come in un primo momento era stato programmato.

"Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l'inizio della preparazione estiva a causa dell'incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione" spiega la Roma, ricordando poi per bocca del Ceo, Guido Fienga, che la decisione di cancellare il ritiro di Pinzolo è stata presa "per assicurarci che la squadra sia nel miglior stato di forma possibile in vista della nuova stagione. Comprendiamo il disagio arrecato ai tifosi che avevano già prenotato viaggio e alloggio per seguirci e stiamo cercando la soluzione migliore che possa alleviare il dispiacere causato da questa comunicazione giunta in ritardo".

Il tutto è legato all’incertezza sui primi impegni agonistici: l’eventuale esclusione del Milan dall’Europa League farebbe infatti sì che la Roma venisse ammessa direttamente alla fase a gironi. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova data di inizio della preparazione estiva, che dovrebbe essere il 5 luglio.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 12:26