Ribaltone al Milan, non salta solo Gattuso

La crisi che sta attanagliando il Milan non accenna a smorzarsi. Il tracollo avuto dal Diavolo nell’ultimo periodo, con tanto di cocente eliminazione dalla Coppa Italia e obiettivo Champions League sempre più distante, ha portato alla conferma che, il prossimo anno, sarà rivoluzione. Il futuro di Gattuso pare essere stato già definito. Ringhio concluderà la stagione in corso e poi cercherà una nuova squadra dove allenare. La sua riconferma non sembra un’opzione percorribile, in nessun caso. E’ già iniziata la corsa al nuovo allenatore.

Tuttavia, Gattuso non sarà l’unico a pagare questo amarissimo finale di stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche la posizione di Leonardo sarebbe a rischio. Il dirigente non è riuscito, almeno ad oggi, a raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati. Inoltre, i rapporti con l’ad Gazidis si sarebbero raffreddati (c’erano state delle frizioni in passato). Da non escludere, quindi, che, al termine del campionato, anche Leonardo possa fare le valigie e rimettersi in gioco altrove.

In realtà, la società rossonera sarebbe già al lavoro per trovare il sostituto di Leonardo. Il nome più caldo sarebbe quello di Campos. L’attuale direttore sportivo del Lille sarebbe molto apprezzato dai vertici del Diavolo per la sua grande capacità di scovare talenti puri (tra tutti, basta citare Mbappé, scoperto proprio da Campos). Il dirigente del Lille, in passato, era stato accostato anche alla Roma. Da giugno potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo rossonero e dar via, insieme ad un nuovo allenatore, ad un completo e profondo rinnovamento della rosa del Milan. Nelle prossime settimane sono attese novità. Il Milan rischia, seriamente, di cambiare pelle.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 08:49