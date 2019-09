Caos Milan, tutti i possibili nomi per il dopo Giampaolo

Il Milan ha iniziato la stagione in maniera molto negativa. Nelle prime sei gare di campionato, sono arrivate quattro sconfitte. Un inizio shock per Marco Giampaolo che, tuttavia, è stato riconfermato dai vertici societari rossoneri: “Lo difenderemo sempre”, le parole del direttore tecnico Paolo Maldini dopo la pesante sconfitta interna con la Fiorentina.

Lo stesso Marco Giampaolo non ha nessuna intenzione di mollare: “I tifosi sono abituati a ben altro e sono giustificati se contestano, noi dobbiamo andare oltre queste cose. Riflessioni non ne faccio, mi assumo le mie responsabilità ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee. Non ho mai pensato alle dimissioni“, le sue parole a Sky Sport.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni della società, pare chiaro che la posizione del tecnico rossonero sia in bilico. In tanti credono che la prossima sfida (con il Genoa) sarà decisiva per il futuro di Marco Giampaolo. Una vittoria è considerata obbligatoria per riportare serenità nell’ambiente e riconfermare la fiducia nel progetto.

Intanto girano tanti nomi come possibili sostituti di Marco Giampaolo. Le soluzioni più calde sarebbero quelle che portano a Claudio Ranieri e Rudi Garcia, entrambi visti sulla panchina della Roma. Attenzione anche alla suggestione Arsène Wenger, attualmente senza squadra. Più complicate le piste che portano a Luciano Spalletti e al grande ex Max Allegri.

Intanto Josè Mourinho, di fatto, si è tolto dalla corsa al Milan: “Lavoro da sette, otto mesi e vediamo quello che succede, ma non credo sarà in Italia. È una sensazione, ma non credo che sarà in Italia il mio futuro”, le sue parole a Tiki Taka.

C’è anche chi sogna un ritorno di Gennaro Gattuso. Lo scorso anno, con Ringhio in panchina, il Milan aveva un’identità ben precisa e ha sfiorato la Champions League. L’ex tecnico del Diavolo piacerebbe anche al Genoa, prossimo avversario proprio dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 08:41