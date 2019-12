Caos Napoli: Allan sfida ADL e Ancelotti ora rischia

Il polverone scatenato in casa Napoli dall'ammutinamento andato in scena nel post match della sfida di Champions League con il Salisburgo non accenna a dissolversi. Il Mattino ha svelato altri importanti retroscena legati all'evento che sta condizionando la stagione degli azzurri.

Innanzitutto, la decisione del ritiro sarebbe stata comunicata via mail, prima che il patron Aurelio De Laurentiis la rendesse pubblica via radio. In particolare, sarebbe stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad avvisare la squadra un giorno prima dell’intervento del patron in radio.

Si entra poi nel putiferio che si sarebbe scatenato nel post match con la dura presa posizione di Dries Mertens: "Non ci aiuti, non ci tuteli con il presidente", le parole che avrebbe usato il belga nei confronti di Cristiano Giuntoli.

Ancor più duro sarebbe stato Allan. Il centrocampista brasiliano avrebbe "attaccato" il figlio di Aurelio De Laurentiis: "I centomila euro te e tuo padre ve li potete mettere…”, avrebbe detto lo stesso Allan alla richiesta del vice presidente di rispettare le decisioni della società.

Una situazione incresciosa che sta condizionando il rendimento della squadra (almeno in campionato). La posizione di Ancelotti sarebbe a rischio. Il passaggio del turno in Champions League sarebbe fondamentale per evitare un cambio in panchina.

Si parla già dei possibili sostituti. In corsa ci sarebbero Luciano Spalletti, reduce dall'esperienza all'Inter, e Max Allegri, in cerca di una nuova sfida professionale dopo i cinque anni alla Juventus. Dovesse servire un traghettatore, attenzione al nome di Edoardo Reja, già visto a Napoli.

Al momento, Carlo Ancelotti non sarebbe intenzionato a dare le dimissioni e sarebbe concentrato esclusivamente sulla delicatissima sfida con il Genk. Agguantare un posto agli ottavi di Champions League potrebbe tranquillizzare un ambiente eccessivamente nervoso.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 10:53