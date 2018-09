Caos Napoli, Ancelotti attacca i giocatori

Dopo due vittorie nelle prime due partite contro Lazio e Milan, il Napoli di Carlo Ancelotti esce fortemente ridimensionato dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria, dove la squadra partenopea ha subito un secco 3-0, grazie alla doppietta di Defrel e al gol spettacolare di Fabio Quagliarella. Una sconfitta pesante per gli azzurri, che dopo le prime due giornate si erano candidati con decisione al ruolo di anti-Juventus.

Al termine del match, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, cercando di dare una spiegazione a questa inattesa debacle. "Spiegare quello che è accaduto è facile – ha dichiarato il tecnico ex Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain tra le altre – Abbiamo avuto lo stesso approccio della altre due partite, ma stavolta non siamo riusciti a ribaltarla. Abbiamo regalato il primo tempo per atteggiamento e regalato anche il primo gol. Poi il 2-0 ci ha tolto certezze. Dobbiamo difendere meglio, essere più attenti e concentrati, più in partita. Il nervosismo in campo? Ci sta nel finale, quello che non ci sta è l'atteggiamento del primo tempo".

L'allenatore azzurro ha poi difeso la sua scelta di lasciare in panchina Hamsik e Callejon, ribadendo nuovamente le responsabilità dei giocatori scesi in campo:"Magari fosse stato questo il problema perché in quel caso sarebbe stata solo colpa mia. Invece il problema è stato un atteggiamento generale: abbiamo spinto poco con i terzini, pressato in ritardo soprattutto con gli attaccanti. Dei segnali di miglioramento ci sono stati nel secondo tempo: ho visto una squadra che lottava mentre nel primo tempo no. Se avessi la bacchetta magica vorrei che la squadra iniziasse le partite diversamente".

Duro attacco quindi di Ancelotti verso i propri giocatori, che dovranno immediatamente reagire dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli affronterà infatti al San Paolo la Fiorentina, reduce da due vittorie consecutive.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 10:25