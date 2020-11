Caos Napoli, Gattuso minaccia addio: Il retroscena

Quasi un anno fa ci fu l’ammutinamento dei giocatori del Napoli, contrari all’idea di dover andare in ritiro. L’obiettivo all’epoca era De Laurentiis, anche se alla fine l’unico a pagare fu Ancelotti. Ora la storia si ripete ma gli azzurri non ce l’hanno col presidente bensì proprio con il tecnico. Sono state ore difficili quelle immediatamente successive alla sconfitta con il Milan al San Paolo, la terza di fila in casa. Il momento è delicato ma a far infuriare la squadra sono state le parole di Gattuso.

Lo sfogo di Gattuso non è piaciuto alla squadra

A fine partita il tecnico in tv e nelle interviste si è preso la sua fetta di colpe, come ha sempre fatto (in maniera fin’anche stucchevole) sin dai tempi del Milan ripetendo il suo mantra preferito (“è colpa mia, sono io il responsabile”) ma dopo aver inserito il solito disco ha iniziato ad attaccare i suoi, chiamandoli “professorini” ed accusandoli di non avere la giusta mentalità.

Parole pesanti volano nello spogliatoio

Con chi ce l’aveva Gattuso? Il tecnico del Napoli era rimasto deluso soprattutto dai big, da Mertens a Insigne fino a Fabian Ruiz ma quelle parole dette in tv non sono piaciute a nessuno. La squadra ha voluto un confronto negli spogliatoi e sono volate parole grosse: “Non puoi farci fare la figura di chi non si impegna. Possiamo sbagliare, come sbagli anche tu, ma sempre dando il massimo. Non ci stiamo a recitare la parte di chi non si impegna”.

La rivolta dei giocatori verso Gattuso

Un po’ tutti sono rimasti delusi dallo sfogo di Gattuso e tra i più decisi a confrontarsi con l’allenatore c’erano Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly. Nessuno ha gradito ‘la brutta figura’ pubblica ma alle accuse dei giocatori è arrivata la controreplica di Gattuso.

Gattuso minaccia le dimissioni

Il tecnico, che tra l’altro non ha ancora trovato un accordo per rinnovare il contratto, non ha accettato l’atteggiamento dei giocatori ed ha paventato anche l’addio. Più o meno queste le sue parole: “Se non mi seguite me ne vado”.

La tregua a Castelvolturno

Ieri nuovo confronto a Castelvolturno: la notte ha portato consiglio e nel faccia a faccia a porte chiuse i toni sono stati più smorzati.

Una sorta di tregua visto il tour de force che aspetta il Napoli ma intanto si pensa a un ritiro prima delle due partite con Rijeka e Roma.

