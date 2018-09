Caos Napoli: il piano choc dei tifosi per punire De Laurentiis

E' sempre più duro lo scontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultrà della squadra azzurra, ormai sul piede di guerra. La spaccatura tra le due parti è ormai insanabile: secondo voci riportate da Il Mattino, in occasione della sfida di Champions League contro il Liverpool del 3 ottobre la Curva A sarebbe pronta a inscenare una clamorosa protesta per far squalificare il San Paolo e procurare un ingente danno economico nei confronti del club. L'impianto di Napoli è già finito nel mirino dell'Uefa negli anni passati e basterebbero alcuni petardi per squalificare il campo e disporre una partita a porte chiuse.

La polemica tra le frange estremiste del tifo partenopeo e De Laurentiis prosegue ormai da anni ma si è inasprita dopo la decisione del patron azzurro di acquistare il Bari e dopo una campagna di mercato senza grandi colpi. Inoltre i tifosi protestano anche per il costo troppo alto dei biglietti per i settori popolari (35 euro), tanto che contro la Fiorentina sono previsti meno di 20mila spettatori: sarebbe il record negativo degli ultimi anni. La Digos è in allerta anche su possibili contestazioni che potrebbero avvenire in tutta la città, organizzate dai tifosi contro il presidente azzurro.

Il centrocampista Allan in conferenza stampa ha cercato di allentare la tensione: "I tifosi sono sempre stato il nostro uomo in più, basti pensare alla gara con il Milan. Il San Paolo in quell'occasione ci ha aiutato molto. Di queste cose, però, non parliamo molto nello spogliatoio perchè riguardano la società. Sono cose difficili da commentare, noi pensiamo al campo e speriamo che i tifosi possano sempre darci una mano".

Lo stesso capitan Hamsik si è espresso così sulla questione: "Il tifoso napoletano non ha bisogno di appelli, la strada per venire allo stadio la trova da solo. Il calcio è la grande passione di questa città".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 13:50