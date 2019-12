Caos Napoli, Insigne stava per prendere una decisione clamorosa

Lorenzo Insigne stava per rinunciare alla fascia di capitano del Napoli. Questo il retroscena emerso nelle ultime, delicatissime settimane che hanno caratterizzato l'ambiente azzurro, e che hanno visto nell'occhio del ciclone anche il talento di Frattamaggiore. Che se è ancora capitano della squadra è su precisa volontà e decisione di Carlo Ancelotti dopo un faccia a faccia tra i due.

Secondo quanto scoperto da 'Tuttosport', infatti, Insigne avrebbe particolarmente accusato le contestazioni personalmente ricevute in occasione dell'allenamento a porte aperte tenuto dal Napoli lo scorso 7 novembre. Nell'occasione diversi erano stati i fischi e gli insulti dei presenti nei suoi riguardi.

Proprio per questo motivo Insigne si sarebbe recato da Ancelotti riconsegnandogli la fascia di capitano del Napoli, una fascia pesante che a suo giudizio l'allenatore avrebbe potuto riassegnare a un eventuale compagno ritenuto più idoneo per indossarla rispetto a lui.

Una decisione, la sua, presa certamente non a cuor leggero e dovuta alla sensazione di essere nel mirino di un ambiente che necessitava di essere placato. E che dal suo punto di vista avrebbe forse beneficiato di un gesto tanto simbolico quanto significativo.

Secondo la ricostruzione di 'Tuttosport', tuttavia, Ancelotti ha parlato con il giocatore provvedendo a tranquillizzarlo. Il tecnico gli avrebbe quindi ricordato che il capitano del Napoli è lui e nessun altro. Tanto più in questo delicato periodo.

Insigne non è stato capitano del Napoli a Liverpool, perché alle prese con l'infortunio al gomito (la fascia è andata a Kalidou Koulibaly). Il vicecapitano Callejon era invece in panchina per scelta tecnica.

Il Napoli sarà quindi di nuovo in campo nella sfida domenicale delle 18 con il Bologna. E il suo capitano dovrebbe tornare a essere Lorenzo Insigne.

SPORTAL.IT | 01-12-2019 13:29