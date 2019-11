Caos Napoli, la bordata dell'ex capitano: "Ecco cosa manca"

"Di sicuro, per quello che emerge all’esterno, le cose non vanno bene nello spogliatoio. Perché è dentro che bisogna risolvere le questioni, senza che vengano fuori". Parole dure quelle pronunciate da Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli degli anni '80, interpellato da 'La Gazzetta dello Sport' sul caos legato al ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis e sulla successiva "ribellione" promossa da alcuni calciatori.

"Mi chiedo come questi ragazzi facciano gruppo fra loro per cementare l’intesa. Mia moglie Mary ha preparato decine e decine di cene per tenere tutti uniti a casa mia" ha proseguito lo storico terzino del Napoli, campione d'Italia nella stagione 1986/87, riferendosi agli attuali componenti della rosa partenopea.

Le cause del polverone, secondo Bruscolotti, sono da ricercare anche in alcune decisioni della società: "Le partenze di Albiol e Hamsik hanno pesato – ha detto -, perché per essere leader, e capitano vero, non devi apparire ma essere credibile con i tuoi compagni dentro e fuori dal campo. Guardate ad esempio come l’assenza di Albiol influisca negativamente sul rendimento di Koulibaly".

Bruscolotti ha poi confidato di essersi confrontato con l'attuale capitano della squadra allenata da Carlo Ancelotti, Lorenzo Insigne: "Ho parlato con lui: quella fascia è pesante" ha detto.

Non sono state risparmiate bordate all'attuale assetto societario: "Guardate le altre – ha ammonito Bruscolotti -: la Juve ha Nedved dirigente, l’Inter Zanetti, il Milan Boban e Maldini. Ma De Laurentiis ha fatto capire più volte di non pensare a una figura del genere. Invece secondo me sarebbe utile anche per fare da parafulmine in certe situazioni delicate, aiutando tecnico e giocatori e facendo da tramite con la proprietà. Ma si tratta di scelte".

Dopo la sosta dedicata alle nazionali, il Napoli tornerà in campo sabato pomeriggio, alle 18, contro un'altra squadra in crisi, il Milan. Si tratterà di una sfida da dentro o fuori per entrambe le squadre, cui serve una vittoria per uscire dal momento difficile.

Le ultime vittorie del Napoli, in questa stagione, sono arrivate nel giro di quattro giorni tra il 19 e il 23 ottobre, quando gli azzurri hanno battuto il Verona per 2-0 in campionato e il Salisburgo per 3-2 in Champions League. Da allora, tra campionato e coppa, sono arrivati quattro deludenti pareggi e una sconfitta in casa della Roma.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 12:29