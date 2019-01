Caos Palermo, licenziamenti e dimissioni

Giorni agitatissimi in casa Palermo. Dopo il cambio di proprietà che ha portato il club dalle mani di Maurizio Zamparini al fondo inglese Sport Capital Group Holdings Ltd, i punti interrogativi sono ancora tanti, in società regna il caos e pure la squadra accusa il colpo, avendo perso le prime due partite del girone di ritorno.

Nelle ultime ore di un mercato che vede la società rosanero fatalmente bloccata, ecco la rivoluzione: il presidente Clive Richardson ha annunciato, con un messaggio inviato alla redazione di 'ForzaPalermo.it', che l'amministratore delegato rosanero Emanuele Facile ha deciso di licenziare il responsabile dell'area tecnica Rino Foschi.

Lo stesso Richardson ha poi presentato le dimissioni dalla propria carica: "Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile – si legge nella nota – Sport Capital Group ha in programma altre acquisizioni e devo concentrarmi su di esse. Emanuele Facile vuole gestire il Palermo e prendere le decisioni, quindi è stato facile per me mettermi da parte e concentrarmi sui nostri piani operativi in Spagna e Inghilterra".

SPORTAL.IT | 31-01-2019 13:20