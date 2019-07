Caos Real, bloccato il trasferimento di Bale

Gareth Bale non andrà allo Jiangsu Suning. Secondo quanto riporta la BBC, il Real Madrid avrebbe bloccato il trasferimento nel club francese: l'ala gallese, che si era accordata per un contratto da 22 milioni di euro a stagione, resta così per ora in Spagna.

Solo la scorsa settimana Zidane aveva confermato la partenza del britannico, dichiarando che la sua cessione sarebbe stata la cosa migliore "per tutti".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 15:02