Caos Roma, Baldissoni replica a Francesco Totti

Il vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni in un'intervista a Sky ha risposto punto a punto a Francesco Totti, che nella conferenza stampa fiume di martedì ha ufficializzato il suo addio ai giallorossi e ha attaccato apertamente la proprietà.

"Perdere un patrimonio come Francesco Totti è una sconfitta per tutti. Non posso dirvi se ricorreremo alle vie legali per alcune sue dichiarazioni su un suo possibile ritorno con una nuova proprietà, ma siamo una società quotata in borsa e dobbiamo tutelarci. Comunque è bene che si sappia che la società non è in vendita. Siamo dispiaciutissimi, il nostro progetto andrà comunque avanti a prescindere. Questa proprietà ha risanato il bilancio ed investito tantissimo nell'allestimento della rosa, pur con i vincoli del fair play finanziario. I risultati sono stati abbastanza buoni. La Roma non è in vendita, Pallotta ha fatto bene a farlo sapere al mercato".

Totti non si è sentito coinvolto nelle scelte societarie: "Io credo che sia opportuno prima di tutto fare una considerazione su quello che è il momento di passaggio tra l’essere calciatori al divensare qualsiasi altra cosa. E’ un percorso non semplice, che implica un passaggio interiore che va accompagnato. Noi siamo stati convinti di questo. Siamo stati convinti di aspettarlo, di aiutarlo nelle attività. Il primo anno era difficile per lui rendersi conto e farsi un’idea di quello che succedeva".

L'offerta da direttore tecnico: "Al momento dell’uscita di Monchi la società gli ha proposto il ruolo di direttore tecnico, intorno a febbraio, lui non aveva ancora dato una risposta, e siamo stati dispiaciuti di quanto ha detto e di come non si sia sentito preso in considerazione. La scelta di Ranieri è stata accolta dalla società. La sua proposta di andare a tentare di convincere Antonio Conte è stata seguita dalla società. E’ evidente che parliamo di un percorso che aveva già avuto modo di esprimere considerazioni che dalla società erano state ascoltate. Io non lavoro all’area tecnica quindi non so se altri tipi di considerazioni non sono state ascoltate. Noi volevamo aiutarlo a crescere e a lavorare in squadra tutti insieme".

Sulle accuse di deromanizzazione Baldissoni nega con forza: "Ci dispiace molto che questa la sua percezione, ovviamente figlia anche dell’amarezza. Vogliamo rispondere con i fatti: Francesco ha avuto due contratti da giocatore e un contratto da dirigente con la proposta fatta a febbraio di diventare direttore tecnico. De Rossi ha avuto anche lui due contratti da calciatore. Quando abbiamo ritenuto di offrirgli un ruolo nella società o da dirigente o da allenatore lo abbiamo fatto. La società ha fatto altri investimenti per riportare altri giocatori cresciuti nel settore giovanile, come Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Ha voluto riconoscere a Luca Pellegrini un ruolo importante, anche se poi abbiamo deciso di mandarlo in prestito per avere più spazio. L’obiettivo di questa società è, quando possibile, privilegiare chi ha dato tanto per questa maglia".

Pallotta distante dalla società e mai presente con Totti: "Lo invitò a passare tempo negli USA, ma anche recentemente l’ha invitato a passare del tempo a casa sua a Boston e al mare. C’è una difficoltà di lingua e potevamo anche impegnarci di più in questo, ma l’interesse del presidente c’è stato sempre".

SPORTAL.IT | 18-06-2019 14:20