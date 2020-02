Caos Roma, Petrachi può andarsene subito

La serie di risultati negativi della Roma rischia di ripecuotersi anche sotto l'aspetto dirigenziale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds giallorossi Gianluca Petrachi, che a fine stagione dirà addio ai capitolini, potrebbe lasciare anche prima se la situazione dovesse precipitare nelle prossime settimane.

Il nuovo patron in arrivo, Dan Friedkin, è intanto pronto per la rivoluzione estiva: per la sostituzione di Petrachi nel mirino Berta dell'Atletico Madrid, e Faggiano, ds del Parma.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 13:54