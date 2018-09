Caos Serie B, il Tar riapre la partita

Sembra non volere finire mai il tormentone estivo sul format della Serie B. Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana contro la decisione della Figc di far iniziare il campionato cadetto con 19 squadre, non ha infatti posto fine al caos che regna sul futuro del torneo.

La Pro Vercelli ha subito impugnato il verdetto, ricorrendo al Tar del Lazio che ha sospeso l'efficacia della decisione del Collegio. I giudici del tribunale amministrativo hanno fissato l'udienza per la discussione al 9 ottobre prossimo.

"Il Presidente della terza sezione, dott.ssa Gabriella De Michele – si legge nel comunicato del Tar – ha accolto l’istanza presentata dalla società piemontese fissando l’udienza per la discussione al 9 ottobre prossimo”.

SPORTAL.IT | 15-09-2018 14:50