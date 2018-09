Caos Serie B, lunedì il giorno decisivo

Prosegue senza avvicinarsi a una soluzione la storia infinita sul format della Serie B. Mentre il campionato prosegue e si avvicina alla seconda sosta, che si consumerà in contemporanea con quella della Serie A, l’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio è durata meno di un’ora e non ha sbloccato la situazione: il presidente Cesare Mastrocola si è riservato una decisione all'inizio della prossima settimana. La novità del giorno semmai è che il fronte delle cinque società ricorrenti si è spaccato.

Tre di esse infatti, ovvero Pro Vercelli, Siena e Ternana, hanno presentato un'eccezione chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del ricorso presentato al Consiglio di Stato, il Novara si è rimesso alla volontà dei giudici, mentre il Catania ha chiesto una decisione immediata. Viaggia invece a parte l’Entella, che chiede la riammissione (per la penalizzazione del Cesena nello scorso campionato) e non il ripescaggio e che non giocherà in C neppure in questo weekend.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 17:15