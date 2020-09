Caos Trapani, Serie C a rischio

Momento delicatissimo per il Trapani, che vive forti problemi finanziari e ora rischia addirittura l’esclusione dalla Serie C: la formazione siciliana ha iniziato il torneo con uno 0-3 a tavolino non essendosi presentata in campo contro la Casertana ed è travolta da seri guai societari.

Il club non ha disputato la prima sfida contro i campani perchè “la distinta risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento” con la conseguente sanzione del Giudice Sportivo: 0-3 e un punto di penalizzazione in classifica.

Se il Trapani dovesse rendersi protagonista di un’altra rinuncia anche domenica prossima contro il Catanzaro scatterebbe l’esclusione dal campionato. Stesso rischio anche in Coppa Italia, dove la formazione siciliana è attesa per la partita contro il Brescia: a oggi però i giocatori non hanno ricevuto nessuna convocazione, ma si sono semplicemente sottoposti al tampone.

OMNISPORT | 29-09-2020 20:21