Capello asfalta il Milan di Allegri e scatena in diretta tv Bergomi: “Fabio ma che dici?”

Nonostante la vittoria a Lecce, nello studio di Sky c'è stata una spaccatura sui problemi della squadra di Allegri: duro attacco dell'ex ct Capello

Tre gol fatti e due subiti alle prime due di campionato. Cosa ancora non va nel Milan di Allegri? Messi da parte i problemi di calciomercato, l’amarezza del tecnico livornese che chiede di completare con urgenza la rosa, il Diavolo resta al centro dell’occhio del ciclone dopo un avvio di stagione non esaltante. Non basta la vittoria fuori casa contro il Lecce, per 2-0, a placare gli animi dello studio di SkySport dove Bergomi e Capello sono stati autori di uno scontro in diretta televisiva. I dettagli dell’accaduto.

Capello contro il Milan

In diretta su Sky Fabio Capello analizza il gioco del Milan e critica Allegri: “Il Milan va al contrario del Napoli. Quando deve tornare non torna. Non c’è manovra fluida. Non c’è tanta qualità in questa squadra. Non c’è coordinazione nel centrocampo, non c’è senso di equilibrio che fa la forza di un centrocampo. Appena perde palla ci sono le praterie. La Cremonese ogni volta che prendeva la palla poteva essere pericolosa. Ed è successo anche col Lecce, anche se di meno, perché il Milan giocava fuori casa e magari era un po’ più attento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scontro tra Capello e Bergomi sul Milan di Allegri

Secondo Beppe Bergomi i rossoneri invece sono comunque una squadra valida e senza problemi di equilibrio: “Il Milan è andato alla ricerca col talento di un gioco europeo. Ha tutti giocatori da uno contro uno, anche Nkunku lo è. Lui può fare il centravanti, ma non lo è, è un giocatore di qualità. Saelemaekers non è una punta, ma è un giocatore offensivo bravo che ti dà anche equilibrio. È un calcio che a me piace quando vedi questi tipi di giocatori, poi è ovvio che devi trovarci l’equilibrio, in difesa e a centrocampo. Secondo me questa squadra in avanti è forte.”

Bergomi provoca poi Capello in diretta: “Capello mi chiede se il Milan ha dei difensori forti? Mister, bisogna lavorare sui difensori. Mi chiede se il Milan ha dei centrocampisti forti? Deve saperli scegliere. A lei piace Jashari, mister? Ricci, Modric, Fofana, Loftus-Cheek, Musah…ce ne sono eh”.

Musah scatena la rabbia di Capello

L’ex ct Capello, alla visione di un frame immagine di Yunus Musah seduto sul pallone a bordocampo durante la gara contro il Lecce, poi, non ci sta e rimprovera duramente il centrocampista rossonero: “Questa immagine di Musah seduto sul pallone a Lecce non si può vedere. Il pallone va accarezzato, non schiacciato. Questa è una vergogna. Non esiste. Una cosa del genere in allenamento con me non era mai permessa. Mai”

Clicca qui per le ultime news sul Milan