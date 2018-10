Capello: Barella mi ricorda Tardelli, ok scelte Mancini

La resurrezione dell’Italia ha entusiasmato anche Fabio Capello. L’ex tecnico di Milan e Real Madrid, intervenuto a Radio anch’io sport, ha promosso a pieni voti la Nazionale di Mancini e si è sbilanciato in un paragone illustre: “Il centrocampo mi è piaciuto molto, Barella dà il cambio di ritmo, è tecnico con Jorginho e Verratti ma Barella dà quantità e qualità, rientra e aiuta la squadra. mi ricorda Tardelli a livello dinamico. Questo centrocampo dà sicurezza alla difesa, anche avendo gli esterni larghi. Io pure ho sempre avuto due centrali davanti alla difesa”. Anche la decisione di rinunciare a una punta centrale e di lasciare per tutta la gara Immobile in panchina è stata giusta: “Non discuto le scelte dei ct, ognuno sa le condizioni dei suoi giocatori, quella di Mancini di rinunciare a Immobile è stata una scelta vincente”.

AVANTI CON CUTRONE – Un centravanti vero però prima o poi servirà e Capello ha un nome: “Cutrone è dinamico ma ha anche forza, cosa mancata ieri, con Cutrone avremmo predisposizione a cercare più il passaggio davanti alla porta anziché cercare il tiro da fuori. Lasagna? Può dare qualcosa in più ma per ora ha giocato pochi minuti, non si può capire lo spessore del giocatore in questi contesti. Verdi? Diciamo sempre che non abbiamo giocatori italiani di valore ma stiamo crescendo, questa vittoria fa capire che siamo competitivi e darà stimoli a quelli che sono stati esclusi, pronti ad essere chiamati dal ct. Il calcio è fatto di possesso palla, nessuno gioca più in contropiede, questa squadra è tecnicamente valida, la Polonia mi è sembrata dimessa, l’avevo già vista col Portogallo e ieri c’è stata la stessa cosa, un paio di spunti – che potevano fare essere anche fatali – e basta”. Mentre l’Italia risorge c’è una Germania che affonda, Capello è caustico: “Sempre a dire copiamo la Germania, e ora cosa copiamo? Un fallimento?”.

PROMOSSO GATTUSO – Si passa al campionato e a Capello si chiede se arriverà prima il Monza in A o lo scudetto al Milan: “Alla pari, al Milan manca ancora qualcosa per raggiungere la Juve, Maldini e Leonardo sono la parte importante di questo progetto e sta tornando la mentalità vincente. Se la gioca alla pari con l’Inter nel derby, potrebbe creare problemi ai nerazzurri anche se ha ancora qualche difficoltà quando difende, concede sempre qualcosa agli avversari e sarebbe pericoloso avendo di fronte Icardi, Perisic e gli altri. Gattuso è il tecnico giusto perchè ha dato la mentalità giusta alla squadra, qualche volta esagera a voler giocare la palla con Donnarumma, se devo trovare un difetto ma mi piace molto come gioca il Milan. il Monza in 3 anni arriverà in A conoscendo Galliani e Berlusconi”.

DA HIGUAIN A ICARDI – Capello è stato il primo allenatore di Higuain al Real: “Quando calciava inquadrava sempre la porta, ha grandi capacità tecniche. Anche sul piano umano è sempre stato un bravissimo ragazzo, è migliorato molto perchè partecipa all’azione, gli è servito giocare in Europa, prima era più simile a Icardi. Domenica dipenderà pure dai loro compagni: Suso sta facendo bene come assist-man. Sono due giocatori che mi piacciono molto, sono sempre stato fan anche di Icardi anche quando tutti lo criticavano molto. Vede il gol come pochi”. Complimenti vanno anche ad Ancelotti: “Il Napoli può fare bene in campionato e in Champions, merito di Ancelotti che ha rivoluzionato la testa dei giocatori, che sapevano fare una sola cosa prima. Perchè non sono mai andato ad allenare il Napoli? Non mi ha mai chiamato, è la verità”. Per lo scudetto però i giochi sono chiusi secondo Capello: “La Juve ha dato dimostrazione di forza e quasi di superbia, la vedo ultra-favorita”.

