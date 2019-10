Capello e Del Piero: “Scelta saggia, Conte ha fatto bene”

Provare a giocarsela a viso aperto con il Barcellona o risparmiare le energie in vista de big match di campionato contro la Juventus? Il mondo Inter si interroga intorno alle priorità della stagione e la scelta di Antonio Conte di non portare in Catalogna Romelu Lukaku sembra indicare che anche il tecnico nerazzurro faccia parte del partito che punta in primis al campionato.

CONTE ASSOLTO. Una decisione che ha sollevato qualche spaccatura tra i tifosi, non tra gli opinionisti di Sky Sport. Fabio Capello e Alex Del Piero hanno entrambi “assolto” Conte per la scelta di lasciare a casa Lukaku, spiegando che, se l’allenatore nerazzurro ha preso questa decisione, è solo per preservare il centravanti belga, non al meglio della condizione.

“Non credo assolutamente l’idea di lasciare Lukaku a Milano sia una scelta che c’entri con la partita di domenica – ha dichiarato Capello -. Penso che se fosse stato al 100% l’avrebbe portato e magari lasciato in panchina senza farlo giocare, ma per lasciarlo a casa vuol dire che non sta bene”.

Per l’ex allenatore di Milan, Roma, Juve e Real Madrid la squadra di Conte ha buone possibilità di ben figurare al Camp Nou. “L’Inter contro il Barcellona se la giocherà, i catalani sono dipendenti da Messi, senza di lui sono persi. E se Conte dovesse vince a Barcellona, l’Inter metterebbe le ali anche in campionato”.

LE ALTERNATIVE. Anche per Del Piero la scelta di Conte non è stata “tattica”. “Non credo che Lukaku sia stato lasciato fuori per essere preservato – le parole del campione del mondo a Sky Sport – Quella di domani è una partita di Champions League, non una di campionato, la vorrebbero giocare tutti. È un palcoscenico internazionale e c’è il fatto che devi vincere”.

Per Del Piero, inoltre, l’Inter ha un organico in grado di poter sopperire all’assenza di Lukaku. “Come la Juve anche l’Inter ha un numero di giocatori tale da poter far bene anche a Barcellona, anche se bisogna ammettere che la Juve ha una panchina un po’ più lunga. Al Camp Non l’Inter giocherà con Lautaro e Sanchez: ad averceli giocatori così”.

