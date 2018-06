Capello: "Il livello non è altissimo"

Fabio Capello ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno parla dopo le prime partite del Mondiale in Russia: "C'è il rammarico di non esserci e vedere che il livello a cui stiamo assistendo, non altissimo, avremmo potuto esserci anche noi. Ma abbiamo fatto di tutti per non esserci".

La situazione in casa Spagna: "Faccio il tifo per Hierro che e' stato mio giocatore ma hanno sbagliato a mandare via Lopetegui. C'e' stata arroganza da parte del Real nel trattare l'allenatore della nazionale senza avvisare la Federazione ma sappiamo come e' fatto Florentino Perez e la Federazione ha sbagliato a esonerare Lopetegui".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 12:15