Capello: "Il Milan è tornato serio"

Fabio Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla dell'ultima svolta societaria del Milan: "Milan a Elliott con i ritorni di Leonardo e Maldini? Finalmente una svolta seria, con persone competenti e giocatori che possono trasmettere valori importanti. Il nuovo Milan è in mano a dirigenti capaci".

"L'arrivo di Higuain è un segnale fondamentale: se un campione del suo valore ha lasciato la Juventus per i colori del Milan, significa che crede nel nuovo progetto. Il mercato rossonero è ispirato da scelte mirate. Non si compra a vanvera come un anno fa".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 08:20