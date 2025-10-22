Capello già gioca Napoli-Inter: “il mogio e il professore”, don Fabio demolisce Conte e coccola Chivu

Sabato lo scontro diretto al Maradona, l'ex Milan lancia bordate al tecnico del Napoli ed esalta il lavoro dell'allenatore dell'Inter: "Sei entrato nella testa dei giocatori"

Napoli e Inter arrivano allo scontro diretto del Maradona con umori e risultati agli antipodi. Champions double face: i campioni d’Italia sono stati travolti dal Psv, i nerazzurri hanno stravinto con l’Union Saint Gilloise. Negli studi di Sky Fabio Capello anticipa il big match del Maradona, demolendo Conte e coccolando Chivu.

Verso Napoli-Inter, Capello asfalta Conte

Dov’è finito il granitico Napoli di Conte, che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto subendo solo 27 gol in 38 partite? In Olanda, contro il Psv, ne ha incassati 6 in 90′: un naufragio. Fabio Capello lancia più di una bordata all’indirizzo di Antonio Conte: “Mai avrei pensato di vedere un Conte così mogio in panchina. Non è solo una questione di squadra, anche lui non sembrato non avere determinazione. Non si capisce questo atteggiamento”.

E l’ex ct di Inghilterra e Russia continua: “Non ha trasmesso rabbia, non si incazzava nonostante i suoi giocatori non corressero e non si dessero da fare”.

Il botta e risposta tra don Fabio e il tecnico pugliese

Conte si presenta ai microfoni di Sky e non nasconde la delusione per il 6-2 subita in Olanda. “Certe situazioni non capitano mai per caso. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario con pochissimi giocatori, avevamo grande compattezza. Abbiamo inserito nove giocatori, troppi: nove nuove teste in uno spogliatoio. Ho sempre detto che sarebbe stato un anno complicato”.

Quando prende parola Capello, va dritto al punto: “Eri rassegnato, non trasmettevi gioia”. “Io gioia non l’ho mai trasmessa. Posso trasmettere rabbia, cazzimma” risponde Conte. L’ex Milan insiste: “Il tuo atteggiamento non aiutava la squadra, eri passivo”. E l’allenatore del Napoli replica: “Cerco di aiutarle sempre, sarà stata colpa mia che magari era meno aggressivo del solito. La prossima volta porterò frusta e sgabello come un domatore di tigri”.

Solo coccole per il professor Chivu

Al contrario, Capello ha esaltato l’Inter di Chivu, che ha rifilato quattro sberle all’Union Saint Gilloise, centrando la settima vittoria di fila.

“Parli come un professore, mi piace tutto quello che dici – afferma Capello -. Hai fatto la stessa strada che ho fatto io al Milan, sei entrato nella testa dei giocatori, gli hai consentito di ritrovare l’autostima. Hai svolto un lavoro non solo tecnico, ma anche psicologico”.