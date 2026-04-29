Capello, l'assurdo paragone Olise-Politano durante Psg-Bayern e la frecciatina a Kvara scatenano la bufera social

L’orgia di emozioni di Parigi fa impazzire la maggior parte degli appassionati sul web: non passano inosservati gli originali commenti dell’ex allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Semplicemente, la partita del secolo. Così i social definiscono l’emozionante andata della semifinale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco, terminata sul 5-4. Ma sul web spopolano anche gli attacchi a Fabio Capello, che su Sky Sport si è lanciato in un azzardato paragone Olise-Politano e ha diviso i tifosi nel raccontare l’evoluzione di Kvicha Kvaratskhelia.

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Psg-Bayern gara del secolo per i social

Gol, giocate impossibili, emozioni senza fine: la sfida colpo su colpo tra Psg e Bayern Monaco ha fatto impazzire gli appassionati di calcio sul web, che durante e dopo la gara hanno bombardato i social con commenti entusiasti sulla partita. “È la partita del secolo”, scrive l’utente inglese Max su X, ma questa espressione torna ripetutamente nei tweet e nei post anche su altre piattaforme, in lingue diverse, dal francese all’italiano. “Una partita indimenticabile”, aggiunge Umbisam. “Questa avrebbe dovuto essere la finale”, commenta Mambo.

Il confronto con la serie A

Quanto agli appassionati italiani, osservando l’abbondante raccolto di gol della gara di Parigi non possono non sottolineare la differenza a livello di spettacolo, qualità tecnica e intensità tra una partita decisiva in Champions League e un qualunque match di cartello in serie A. “Ho contato, ci sono stati più gol in questa partita che negli ultimi 10 Juventus–Milan”, sottolinea Edo su X. “Vedere Psg-Bayern 48 ore dopo Milan-Juventus e convincersi che è lo stesso sport è difficile…”, aggiunge ApocaFede. “Psg-Bayern è come Juve-Milan a velocità x10”, scrive Sempreciro. “Come si può tornare alle Seria A dopo aver visto Psg-Bayern”, commenta Danilo.

Capello e il paragone Olise-Politano

Ma sui social hanno fatto breccia anche le parole di Fabio Capello, che dagli studi di Sky Sport si è lanciato in un paragone che ha fatto discutere il web. Prima della partita Alex Del Piero stava illustrando le caratteristiche al tiro di Olise, protagonista di una stagione superba al Bayern, quando è stato interrotto dall’ex allenatore. “Sono gol simili a quelli di Matteo Politano – ha detto Capello – anche Olise converge sul sinistro e calcia”. Parole che, ovviamente, scatenano la reazione dei social. “Che ho sentito, non ci posso credere”, commenta Guido su X. “Ho mandato indietro appena ho sentito le parole ‘gol alla Politano’ perché non riuscivo a realizzare…”, aggiunge Tathor. “Finalmente la versione 2026 del ‘Robben mi ricorda un po’ Cerci’”, scrive Edodaddo citando un altro celebre paragone televisivo. “Non gol alla Del Piero, non gol alla Robben e nemmeno gol alla Salah: gol alla Politano. Ingiocabile”, scrive Roger.

Capello e il Kvaratskhelia di Napoli

Ma c’è anche un altro giudizio di Capello che fa rumore, quello su Kvicha Kvaratskhelia. L’ex allenatore ha sottolineato la prestazione eccezionale del georgiano, evidenziando però la crescita del giocatore rispetto agli anni di Napoli. “Ora è generoso, prima non correva in difesa”, le parole di Capello, contestate in studio da Paolo Condò a cui l’ex allenatore replica con fermezza: “A Napoli difendeva se aveva voglia”. “Forse ha ragione parlando dei 6 mesi con Conte, ma con Spalletti Kvaratskhelia faceva tutto il campo”, scrive Matley. “Kvara non si è mai risparmiato a Napoli”, gli fa eco Furlan. “Capello esagerato, Kvaratskhelia correva eccome a Napoli”, commenta Maxi.