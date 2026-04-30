Paragone Olise-Politano, il Napoli rincara la dose e sfotte Capello: il video virale su TikTok 

Il club ha pubblicato un video che riprende la frase pronunciata dall’ex allenatore diventata ormai un cult sul web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I tiri di Michael Olise come quelli di Matteo Politano: il paragone compiuto da Fabio Capello prima di Psg–Bayern Monaco e divenuto cult sui social è stato ripreso dal Napoli ed utilizzato per un video divenuto presto virale su TikTok che sa di presa in giro nei confronti dell’ex allenatore.

Capello e il paragone Olise-Politano

I social media manager del Napoli sono diventati piuttosto noti per riuscire a cogliere i tormentoni di web e tv e trasformarli in video virali, rischiando però a volte anche delle figuracce, come nel celebre caso che portò alla rottura tra il club e Victor Osimhen. L’ultimo esempio dell’iperattività dell’account del club partenopeo arriva dall’ormai celebre paragone tra le capacità balistiche di Michael Olise, protagonista di una stagione da Pallone d’Oro col Bayern Monaco, e Matteo Politano, pronunciato da Fabio Capello prima della semifinale di andata di Champions League tra il Psg e la squadra bavarese.

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Il video del Napoli su TikTok

“Più che alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano”, disse l’ex allenatore dallo studio di Sky Sport, generando durante e dopo la partita una valanga di commenti sui social network. Ai social media manager del Napoli non dev’essere sfuggito il volume di interazioni generate dalle parole di Capello ed ecco spuntare sul profilo TikTok del club partenopeo un video che richiama proprio il paragone tra la stella francese del Bayern e l’esterno romano, vincitore di due scudetti con gli azzurri.

Lo sfottò a Capello

Il video riprende il gol segnato da Politano allo Spezia nella stagione 2021/22: l’attaccante converge velocemente da destra e calcia alla perfezione col sinistro, trovando la rete sul secondo palo. Fin qui nulla di particolare, ma è nella scritta che accompagna le immagini che il Napoli si permette di prendere in giro Capello: “Ai miei figli dirò che questo è il gol di Olise contro il Real Madrid”, si legge. Nel video, infatti, lo Spezia indossa una maglia bianca come quella delle merengues.

L’ilarità del web

La trovata del Napoli, naturalmente, scatena l’ilarità dei follower su TikTok. “Olise se la sogna la fase difensiva di Politano”, sottolinea Gae. “Stesso sinistro, identico”, aggiunge Fra. “Per trovare un gol di Politano si torna a tre anni fa”, scrive invece Jakatus ricordando la fatica nel trovare il gol da parte dell’esterno di Antonio Conte in questa stagione. “Scudetti di Olise 0; scudetti di Politano 2”, ironizza infine un altro utente.