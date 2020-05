Capello: "Più sicuro il campo del supermercato"

Fanno discutere le parole dell'ex allenatore di Milan e Juventus Fabio Capello, che in un'intervista a Il Mattino si è detto favorevole a una ripresa del campionato: "Probabilmente in questo momento il campo da gioco è un posto che può considerarsi più in sicurezza di un negozio o di un supermercato".

Le squadre di Serie A stanno tornando in questi giorni al lavoro, individualmente, in vista di una possibile ripartenza a giugno: "Bisogna crederci e ripartire con coraggio. Si sta lavorando su un protocollo medico che mi pare rassicurante per i calciatori, visto che i super controlli ridurranno al minimo i rischi di contagio".

SPORTAL.IT | 07-05-2020 10:55