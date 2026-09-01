Capello esalta la Roma di Gasperini e la candida ad anti-Inter per la vittoria dello scudetto. All'ex allenatore non convince il Como, il Milan e la Juve ancora in costruzione

Fabio Capello tira le somme dopo le prime due giornate di campionato e ipotizza un testa a testa per lo scudetto tra l’Inter campione d’Italia in carica e la Roma di Gian Piero Gasperini. Ancora poca fiducia nel Milan e nella Juventus e il Como non esalta l’ex allenatore, che loda comunque l’operato di Fabregas.

Per Capello la Roma è da scudetto

Né Juventus, né Milan. Per Fabio Capello, che le due squadre le conosce benissimo avendoci vinto e pure tanto, la vera antagonista dell’Inter nella corsa allo scudetto è la Roma, che sotto la sua gestione ha vinto l’ultimo campionato, 25 anni fa. I giallorossi sono a punteggio pieno dopo due giornate, come i campioni d’Italia in carica, la Juventus e il Milan (oltre all’Atalanta e alla Lazio), ma tra tutte, l’ex allenatore preferisce i capitolini.

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Tra l’altro è una preferenza che viene da lontano: “Io l’avevo detto 15 giorni fa“, parlando dell’exploit di inizio stagione della formazione di Gasperini, reduce da un doppio 4-0 contro Fiorentina e Lecce. “Starei molto attento alla Roma, come prima avversaria dell’Inter per lo scudetto“, ha commentato Capello nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

I gol di Malen e la corsa Champions

Per Capello, la Roma “è tornata a giocare come aveva finito la scorsa stagione“. I nuovi si sono aggregati subito alla grande, vedi Rodrigo Mora, a segno ieri sera al Via del Mare. E poi c’è Malen: 5 gol in due giornate. L’olandese si candida già per la vittoria del titolo di capocannoniere del campionato: “Si sta riconfermando, ecco perché la Roma è sicuramente una delle candidate al titolo“.

La Roma sembra essere una macchina perfetta in attesa dei primi test davvero proibitivi, tanto in campionato quanto in Champions League: “La squadra conosce l’idea di calcio di Gasperini e per questo sono partiti subito convinti“, ha continuato Capello. Certo, l’essere impegnati su due fronti e disputare un torneo così lungo e dispendioso come la nuova Champions League potrebbe causare qualche battuta d’arresto: “Io da allenatore la Champions vorrei sempre giocarmela, ma penso anche al campionato che è più lungo“, è stato il parere di Capello.

La sfida al Real e il giudizio sulle altre

Il pensiero dell’ex allenatore della Roma vola subito a Roma-Real Madrid, una delle otto partite della League Phase che i giallorossi affronteranno al ritorno nella massima competizione continentale. “I giallorossi sono pronti, aspetto quella partita e guardo con interesse anche al Real Madrid“.

Poi tornando al campionato, Capello stronca subito il Como: “Ho sentito esaltarlo, ma non ho visto una squadra così esaltante. Fabregas sa tutto ed è bravo, sa leggere le partite e contro il Napoli ha capito le difficoltà dell’avversario. Mentre la Roma non deve inventare nulla, il Como è ancora in costruzione“.

E sulle altre: “Anche Milan e Juventus sono in costruzione. Il Napoli, invece, deve ritrovare lo spirito e la volontà che aveva caratterizzato le squadre degli anni scorsi. La Roma è come l’Inter, che a Cagliari mi è piaciuta tantissimo. Entrambe sono già in forte vantaggio rispetto alle altre“, ha concluso Capello.