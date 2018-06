Capello si dimentica di Higuain e Dybala

Fabio Capello ai microfoni di Radio Crc parla del Mondiale in Russia: "E' interessante perché le squadre che si pensava potessero dominare, vengono dominate. E’ la qualità che fa la differenza ed è bello anche vedere delle sorprese. Il Belgio sta sfornando qualità, è un periodo interessante e produttivo ed è il suo momento. Vorrei spendere delle parole anche per la Croazia, c’è tanto talento in questa Nazionale unito all’esperienza".

Stroncata l'Argentina: "Nell’Argentina invece ci sono 3 talenti: Messi, Aguero e Di Maria, poi c’è solo mediocrità".

"Il Brasile ha i migliori giocatori ed è la favorita del Mondiale, ma deve crescere e lo stesso Neymar sta giocando un po' per sé e invece dovrebbe giocare più per la squadra", conclude Don Fabio.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 14:15