Capello si schiera con Bakayoko e Kessie

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ai microfoni di Sky si schiera dalla parte di Kessie e Bakayoko dopo il gesto della maglia di Acerbi esibita davanti al pubblico rossonero: "Nel gesto di Kessie e Bakayoko non ho visto un voler deridere l’avversario, non ci vedo questa cattiveria. La vedo in maniera diversa, per me si porta la maglia scherzando. Non darei troppa importanza a queste cose".

Sulla vittoria contro la Lazio, Don Fabio si esprime così: "È stata una partita giocata molto bene dalla Lazio. Reina è stato straordinario, ha fatto due salvataggi unici, di una difficoltà incredibile. Poi alla fine ha vinto il Milan, e sono contento perché sono un tifoso rossonero".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 17:41