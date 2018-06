Capello: "Via dalla Cina per mia moglie"

Lo scorso marzo, Capello ha chiesto e ottenuto la risoluzione del proprio contratto con il Jiangsu, club cinese di proprietà del gruppo Suning, lo stesso alla guida dell'Inter. Il navigato tecnico ha spiegato, a Tiki Taka, il motivo del suo addio.

"Mia moglie non voleva venire in Cina, e io non potevo stare senza mia moglie", le parole dell'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Real Madrid. Capello, 72 anni, ha già fatto sapere di non voler più tornare in panchina.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 08:25