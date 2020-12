Capirossi: "Rossi farà meglio, vuole dimostrare che la Yamaha si sbaglia"

L’ex pilota della MotoGp Loris Capirossi, durante un’intervista a Sky Sport, ha analizzato il campionato mondiale da poco concluso: “Grandissimo Mir, ha fatto bene, anche se sembrava che quest’anno non ci fosse un protagonista. Speriamo di ritrovare Marc Marquez in forma per la prossima stagione. Da tifoso di questo sport spero di rivederlo in pista. Dovizioso? Vedremo se guidera una Honda“.

L’intervista si chiude con un pronostico sulla prossima stagione del ‘Dottore’: “Valentino Rossi secondo me farà meglio di quest’anno con il passaggio dal team factory a Petronas. La motivazione è doppia, vuole dimostrare alla Yamaha che ha sbagliato a mandarlo nel team satellite“.

OMNISPORT | 23-12-2020 17:11