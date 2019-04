Capitan De Rossi rialza la Roma: la Samp va ko

La Roma espugna Genova nell’anticipo della trentunesima giornata di serie A: a Marassi la Sampdoria finisce al tappeto grazie a una rete di De Rossi. Grazie a questo successo i giallorossi tornano alla vittoria dopo tre partite: ora sono a 51 punti, a -1 dal Milan quarto. Secondo ko per i blucerchiati, noni a 45 punti.

Primo tempo equilibrato, Quagliarella ha subito una chance in avvio ma è impreciso. La partita procede a fiammate, al 24′ Mirante si deve superare sulla conclusione di Defrel. La prima grande occasione per la squadra di Ranieri arriva al 35′ con Cristante, che con un tiro a giro fa venire i brividi ad Audero, bravissimo prima dell’intervallo ad uscire due volte su Schick lanciato a rete.

Ad inizio ripresa i giallorossi perdono per infortunio Karsdorp: dentro Juan Jesus. Schick sfiora il vantaggio al 50′, ma spedisce a lato il suo colpo di testa, gli risponde alcuni minuti dopo Saponara con un bolide dal limite poco sopra la traversa. Le mosse dei due allenatori: Giampaolo mette in campo Gabbiadini, Ranieri gioca la carta Dzeko, dentro per Pellegrini. La partita non si sblocca e poco dopo il mister testaccino butta nella mischia anche El Shaarawy per l’assalto finale.

La Roma spinge e al 75′ passa: Schick prolunga un cross sul secondo palo, Audero devia e De Rossi da pochi passi ribadisce in rete. Dopo il vantaggio i capitolini cercano di rallentare il ritmo, mentre la Samp stenta a trovare la reazione. La mossa della disperazione di Giampaolo è Sau, dentro allo scadere per Vieira, ma è la Roma ad andare vicina al raddoppio colpendo il palo al 90′ con Dzeko.

Minuti di recupero al cardiopalma: Gabbiadini di testa per poco non trova il pareggio al 91′. E’ l’ultima emozione, la Roma passa a Genova.

