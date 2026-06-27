Capo Verde, dalla favola di Vozinha all’incubo: il capitano Mendes indagato per presunto stupro

Mendes è indagato per una presuna violenza sessuale: la notizia scuote Capo Verde dopo la storica qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali, ecco che cosa sarebbe successo

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Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Capo Verde, rivelazione dei Mondiali che ha appena festeggiato la storica qualificazione ai sedicesimi alla sua prima partecipazione iridata. Dalla favola del portiere-eroe Vozinha all’incubo che coinvolge il capitano degli Squali Blu, Ryan Mendes, indagato per presunto stupro.

Capo Verde, il capitano Ryan Mendes indagato per presunto stupro

Con tre pareggi e l’harakiri dell’Uruguay, Capo Verde si è classificata seconda alle spalle della Spagna nel Gruppo H, approdando così ai sedicesimi di finale, dove sfiderà l’Argentina di Leo Messi. La gioia per l’inaspettata impresa compiuta, però, è stata spazzata via dalla notizia delle accuse di stupro in un’indagine in corso in Nuova Zelanda rivolte al capitano Ryan Mendes. Secondo il quotidiano Globoesporte, la vittima sarebbe una cittadina brasiliana residente lì e la violenza si sarebbe consumata durante le amichevoli di fine marzo che la selezione ha disputato contro il Cile e appunto la Nuova Zelanda.

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Le accuse contro Mendes e l’indagine in Nuova Zelanda

Dalla denuncia emergono i dettagli che gettano ombra sul cammino degli Squali Blu al Mondiale. Globoesporte riferisce che lo stupro sarebbe avvenuto il 27 presso l’hotel di Auckland dove alloggiava la nazionale di Capo Verde. Nella stessa struttura si trovava anche la donna brasiliana in qualità di interprete per la delegazione di Capo Verde, la cui lingua ufficiale è il portoghese, incaricata dalla Federazione calcistica neozelandese di fornire supporto operativo alla nazionale durante la FIFA Series.

Il racconto della vittima e gli elementi dell’inchiesta

Alla polizia ha raccontato che prima della partita col Cile sarebbe stata invitata a una riunione in una delle stanze riservate alla nazionale presso l’hotel: invito accettato perché sicura di dover fare da interprete. Resasi conto che così non era, è tornata in camera dove l’avrebbe raggiunta Mendes. Pensando che si trattasse di una richiesta di assistenza lavorativa, la donna avrebbe aperto ma è in quel momento che sarebbe avvenuta l’aggressione con pugni e morsi mentre cercava di difendersi, prima della presunta violenza.

La donna, ancora in hotel, ha fotografato le ferite visibili, come tagli sulla bocca, lividi sul collo, sulla gamba e sul fianco, che sono state viste anche dai giornalisti presenti. Si è poi recata in una clinica che assiste le vittime di violenza sessuale: un referto medico ha evidenziato molteplici lividi violacei su seno, collo e labbra, con ferite sul cuoio capelluto e sui glutei. Ha poi sporto denuncia alla polizia che ha acquisito le immagini dalle telecamere di sicurezza dell’hotel ed è in attesa del referto forense relativo agli esami fisici, effettuati tre mesi fa, per chiudere le indagini.

Dalla favola di Vozinha all’incubo di Mendes: chi è il capitano

La favola di Capo Verde aveva fatto riscoprire quel lato romantico del calcio che sembrava ormai del tutto svanito. E il simbolo della selezione africana guidata da Bubista è il 40enne portiere-dentista Vozinha, che contro la Spagna ha parato l’impossibile. Lui, che aveva poche migliaia di follower su Instagram, è oggi seguito da 17 milioni di utenti. A pochi giorni dalla super sfida con l’Argentina campione del mondo, ecco la notizia che sporca l’immagine di Capo Verde. Perché al centro dello scandalo è finito il suo capitano. Trentasei anni, esterno offensivo, 99 presenze e 22 gol in nazionale, sempre titolare nelle prime tre uscite Mondiali degli Squali Blu: Mendes gioca nell’Igdir FK, serie B turca, e vanta trascorsi anche al Nottingham Forest e al Lille.