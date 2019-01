Capolavoro di Dominik Paris: incredibile poker sulla Streif

Dominik Paris di nuovo superlativo a Kitzbuhel: il discesista azzurro ha conquistato la leggendaria pista Streif per la quarta volta in carriera dopo i successi del 2013 e del 2017 e nel SuperG nel 2015. Al secondo posto lo svizzero Beat Feuz (leader della classifica di specialità) a 2 decimi. La giornata da urlo per i colori azzurri poteva completarsi con il podio di Christof Innerhofer, a lungo terzo prima della beffa dell’austriaco Omar Striedinger.

Il discesista altoatesino è stato il più veloce di tutti con il tempo di 1’56″82 con cui ha completato i tre km della pista austriaca. Per lui, 29 anni, è la dodicesima vittoria in Coppa del mondo, la decima in discesa libera.

“Ho spinto al massimo sulle traverse, lì ho fatto la differenza. Pista dura, ma qui riesco sempre a dare il meglio. Sono felicissimo”, ha detto Paris dopo il trionfo.

Gli altri Azzurri: Christof Innerhofer è quarto dopo aver a lungo cullato il sogno del podio: è comunque il suo miglior risultato in discesa sulla Streif, ora punterà a fare ancora meglio domenica in Super G dove per due volte è arrivato sul podio. Matteo Marsaglia è arrivato a 1″18, Werner Hell ha chiuso a 2 secondi e mezzo da Paris, Casse a 3 secondi e 72 centesimi, dopo aver rischiato di cadere.

A fine 2018 Paris aveva trionfato due volte in due giorni a Bormio, in discesa libera e in Super G.

“E’ incredibile – aveva dichiarato -. Non sapevo da quanto mancasse un italiano sul podio qui, non penso alla storia, provo sempre a fare qualcosa di nuovo. In partenza non era male, ho sbagliato un po’ in Carcentina, poi ho iniziato a dare il massimo, ho preso fiducia e a metà muro ho mollato. Due giorni fantastici, non ho parole. Due vittorie di fila non le immaginavo”, le sue parole dopo la gara”.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 13:35