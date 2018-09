Capolavoro di Dovizioso a Misano, incubo per Valentino Rossi

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di San Marino a Misano. Il centauro della Ducati ha sfoderato una gara eccezionale, trionfando per distacco davanti al campione del mondo Marc Maquez. A terra l’altro ducatista Jorge Lorenzo, sul podio c’è Cal Crutchlow. Domenica da incubo per Valentino Rossi, settimo e mai in lotta, lontanissimo dalle prime posizioni. L’altro pilota Yamaha, Vinales, è quinto. In classifica generale ora Dovizioso è secondo, a 67 punti da Marquez.

Lorenzo scatta forte e mantiene la testa al via, seguito dal compagno ducatista Dovizioso e Marquez, che si sbarazza velocemente di Miller. Le due Ducati provano subito a fare il vuoto ma il numero 93 della Honda non si stacca.

Subito lontane, invece, le Yamaha, che confermano le difficoltà mostrate nel warm-up e sono in crisi: Vinales è sesto, Rossi è ottavo e in lotta con Pedrosa.

Al quinto giro Dovizioso attacca e passa Lorenzo, mettendosi davanti a tutti. Il numero 4 con una serie di giri veloci incrementa il suo margine sui due spagnoli: la sua chiara intenzione è provare la fuga. Faticano dietro Vinales e Valentino Rossi, che girano oltre un secondo più lenti del trio di centauri in testa.

Il ritmo imposto da Dovizioso sembra insostenibile per Lorenzo e Marquez, che duellano tra loro per la seconda posizione: i due si sorpassano e risorpassano con una serie di manovre al limite, permettendo al forlivese di prendere ulteriormente margine.

Ultimi giri al cardiopalma: Lorenzo e Marquez si riavvicinano con un ritmo indiavolato a Dovizioso, che resiste e li mantiene a distanza, lontano dalla zona sorpasso. Colpo di scena a due tornate dal termine: Lorenzo scivola e finisce a terra, buttando via la sua gara e permettendo a Crutchlow di salire sul podio, insieme a Dovi e Marquez.

Ordine di arrivo:

Dovizioso

Marquez

Crutchlow

Rins

Vinales

Pedrosa

Rossi

Iannone

Bautista

Zarco

SPORTAL.IT | 09-09-2018 14:55